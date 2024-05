Gallarate - ruba il cellulare dal finestrino di un’auto in corsa e chiede il riscatto | arrestato un giovane

(Di giovedì 2 maggio 2024)- La Polizia di Stato diha identificato enei giorni scorsi l’autore del furto di un telefonoe del successivo tentativo di estorsione avvenuto ai danni di un ragazzo. È unmarocchino, irregolare, con precedenti. Secondo quanto ricostruito la vittima viaggiava in auto a passo d’uomo in centro a, seduto dal lato passeggero con ilparzialmente abbassato. L’autore del furto ha infilato il braccio attraverso ile ha arraffato ilche la vittima teneva tra le gambe, cercando di dileguarsi tra la folla. Il deto ha subito chiamato il 112 fornendo una particolareggiata descrizione dell’autore del fatto nello stesso tempo lo ha ...

