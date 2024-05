Gabrielloni e il Como | Serie A ad un passo Promozione se…

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di giovedì 2 maggio 2024) Alessandroe ilad undallaA. Ieri il Parma di Pecchia ha ottenuto lanella massima. Presto potrebbe raggiungerla ildi Roberts che ha battuto per 2 a 1 (in extremis) il Cittadella. Decisiva la rete di Goldaniga al minuto 94. Eh già… l salto di categoria sarebbe davvero un qualcosa di incredibile per ildi bomber “San”. Ma cosa serve ora al team lariano per festeggiare ufficialmente lainA? Andiamo a scoprire le possibili “fortunate” combinazioni. Battere il Modena (domenica 5 maggio, in trasferta) con un qualunque risultato indipendentemente dal risultato del Venezia. Venezia che ora si trova al terzo posto nella ...