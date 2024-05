Fuck Joe Biden | il coro che mette d’accordo pro-Israele e pro-Palestina in Alabama

Scontri tra pro-Gaza e pro-israele alla Ucla a Los Angeles, volano le barricate - Tafferugli e scontri alla Università della Califoniana (UCLA) dove un gruppo di contro-manifestanti pro-israele tenta di abbattere la barriera dell'accampamento filo-palestinese nel campus, tirando le ...

Continua a leggere>>

Guerra in Israele: la diretta no stop - La conversazione fra il presidente americano Joe Biden e il premier israeliano Benyamin Netanyahu è stata "costruttiva" e per il 75% è stata concentrata sull'accordo per gli ostaggi. Lo riporta i ...

Continua a leggere>>

Israele, l'esercito approva i nuovi piani di guerra. «Entrerà a Rafah nei prossimi giorni» - L'aeronautica israeliana sta effettuando attacchi sulla parte centrale della Striscia di Gaza, ha riferito Al Jazeera del Qatar. «I nostri colleghi riferiscono della ripresa degli ...

Continua a leggere>>