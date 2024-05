Frosinone - panico nel carcere | Cella data alle fiamm - evacuati i detenuti Aggredito un agente ed altri intossicat -, denuncia la Fp Cgil

(Di giovedì 2 maggio 2024) “Ieri sera verso le 19 neldi‘Giuseppe Pagliei’, un denso fumo ha invaso completamente la seconda Sezione detentiva dopo l’incendio provocato da un detenuto con probabili problemi psichici. Tutte le persone ristrette sono state accompagnate dai Poliziotti penitenziari in servizio fuori dalla sezione per impedirne l’intossicazione”.neldi, la FpPolizia Penitenziaria: “Nella confusione unè statoed4 sono rimastii” A quel punto, riassume ancora il coordinatore regionale della FpPolizia Penitenziaria, Ciro Di Domenico, che ha riportato dell’ennesimo episodio di violenza consumatosi all’interno di una struttura ...

Spaccio, finisce in carcere dopo 14 anni: al momento dell’arresto in casa aveva altra droga - I Carabinieri della Stazione di Alatri hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di frosinone, nei confronti di un 45enne di Alatri già gravato ... Continua a leggere>>

Maltrattamenti e violenze su tre fratelli minori in una comunità: la denuncia shock - Tre fratelli, provenienti da ambiente familiare agiato e sereno, sono stati collocati in una struttura in provincia di frosinone in seguito ad una separazione conflittuale. “I ragazzi sono stati lette ... Continua a leggere>>

In fuga dopo aver truffato anziana: coppia in manette - Coppia arrestata in Ciociaria per truffa anziana in provincia di Firenze: fingevano incidente figlio in pericolo, estorcendo contanti e gioielli. Continua a leggere>>