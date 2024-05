(Di giovedì 2 maggio 2024) Aè stata prospettata un’occasione imperdibile in Australia e il Pupone starebbe pensando di trasferirsi: se così fosse,sarebbe pronta a seguirlo! Cosa succede in casa? La coppia oggi si trova in Australia, ma secondo il settimanale Chi non si tratterebbe affatto di un viaggio di piacere: i due, infatti,...

Francesco Totti è tra i simboli della città di Roma. Non solo per quanto concerne il calcio, perché Totti stesso è l’emblema della “romanità”. E, qualora l’indiscrezione si rivelasse vera, sarebbe un duro colpo: stando alle ultime indiscrezioni, l’ex Capitano starebbe valutando un’opportunità ... Continua a leggere>>

Francesco Totti e Noemi Bocchi . Stando ad un’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi, l’ex capitano della Roma e la sua nuova compagna potrebbero presto lasciare il nostro paese. La coppia, infatti, attualmente si troverebbe in Australia, ma secondo il settimanale non sarebbe solo un “viaggio ... Continua a leggere>>

francesco totti lascia l’Italia con Noemi Bocchi L’addio a Roma sembra imminente: ecco il motivo - francesco totti vuole trasferirsi fuori Roma con Noemi Bocchi La coppia potrebbe ben presto lasciare l'Italia: perché

Continua a leggere>>

Ilary Blasi torna in tv con Alvin: il futuro della conduttrice è chiaro - Ilary Blasi sta per tornare in televisione: l'ex moglie di francesco totti è ormai assente da un anno. Nonostante i gossip dell'ultimo periodo resterà a Mediaset: la prossima estate condurrà Battiti ...

Continua a leggere>>

francesco totti e Noemi Bocchi sarebbero «pronti a lasciare l'Italia» e a ricominciare in Australia - In vacanza nel Down Under, la coppia pare essere pronta a un cambio di vita radicale a caccia di nuove opportunità lavorative per l'ex campione della Roma ...

Continua a leggere>>