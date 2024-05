FOTO | Gunther ha lottato per la prima volta con il titolo mondiale in palio nel Live Event di Bologna

(Di giovedì 2 maggio 2024) Sebbene non sia più lui a detenere il, il regno dicome Intercontinental Champion è entrato nella storia diventando il più longevo di sempre. Dal momento che perso la cintura, l’austriaco ha chiarito di essere concentrato sulla vittoria del torneo King of The Ring, soprattutto ora che lui e Ludwig Kaiser hanno allontanato Giovanni Vinci. Con Damian Priest diventato World Heavyweight Champion e pronto a difendere ilcontro Jey Uso a Backlash questo fine settimana, i potenziali futuri sfidanti iniziano a delinearsi. Il giro che conta… Durante il recentedisi è inserito nel novero dei papabili al, sfidando Priest in un Fatal Four-Way match che includeva anche Jey Uso e Chad Gable. Per ...

