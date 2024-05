Floridia Operaio catanese morto sul lavoro in un cantiere edile

(Di giovedì 2 maggio 2024) Infortunio mortale sulnel Siracusano. Undi 59 anni, originario di Catania, èin unin via Giustiniani. L’, dipendente di una ditta, era impegnato nel restauro del tetto di una villetta. Dopo essere precipitato il cinquantenne è rimasto schiacciato da una trave che gli è caduta addosso. In base ad una prima ricostruzione, l’avrebbe dovuto rimuovere del lamierino dalla tettoia. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, che ora lavorano per chiarire le circostanze esatte dietro al tragico evento. Il pm di turno, Federica Zambon, ha aperto un’inchiesta. Un sopralluogo è stato effettuato anche dallo Spresal, ...

