Firenze - l’amico di Trump Tom Barrack cede a un fondo italiano l’isolato del lusso | 18 mila metri quadrati di suite in centro

(Di giovedì 2 maggio 2024) Nella centralissima via Bufalini il complesso è stato la sede centrale della Cassa di Risparmio di. Dieci anni fa fu acquistato dall’immobiliarista Usa che ora lo rivende

...e Matteo Ricci (non più ricandidabili rispettivamente a Firenze e ... insieme a Salvini, è sostanzialmente l'unico leader di partito ... amico e collega di Conte, Maurizio Sibilio, pro Rettore dell'...

Continua a leggere>>

Scrivi solo di calcio ' A Firenze, 5 anni fa, scrivevo su di me, ... La tua passione per l'Escape room. ' Amo l'Escape room ed i ...a scuola non avevo molti amici perché tutti volevano essere mio amico ...

Continua a leggere>>