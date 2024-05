Fiorentina-Brugge - sale la febbre del tifo Tifosi belgi in piazza Indipendenza

(Di giovedì 2 maggio 2024) Firenze, 2 maggio 2024 – Cresce l'attesa per, inizio fissato alle 21 al Franchi. Da una parte la Fiesole che ha chiamato a raccolta tutti isi viola: in programma una coreografia spettacolare, di quelle che lasciano sempre senza fiato. Per questo sarà possibile comprare una delle sciarpe che saranno vendute a 5 euro, sciarpe speciali legate alla sfida con i. Davanti al presidente Rocco Commisso sarà dunque spettacolo; dall’altra parte i circa duemila sostenitori della “Venezia delo” che qualche ora prima del match si sono riuniti in. E intanto il sindaco della città belga, Dirk De Fauw, si preoccupa per il match di ritorno perché ritiene che aisi viola “lasciare tracce della loro presenza ...

BELTRAN, Non sento la pressione. Bati mi ha detto... - L'attaccante della Fiorentina, Lucas Beltran, ha parlato all'Uefa in vista della partita contro il Club Brugge: "Stiamo facendo bene e miglioreremo sempre di più, possiamo far gioire i tifosi. Chi ...

Fiorentina, quanti soldi porta la Conference Ecco quanto è stato incassato - Poche ore e la Fiorentina scenderà in campo per cercare di ottenere la seconda finale consecutiva di Conference League. Oltre al sogno di riportare un trofeo che manca in casa viola da 23 anni, la ...

BRUGGE, Tra i nerazzurri anche un ex obiettivo viola - Tra i volti dei ragazzi terribili di Nicky Hayen in visita al Franchi, i tifosi viola più attenti ... difensore colombiano in forza al Club Brugge ascrivibile però alla vasta cerchia degli ex ...

