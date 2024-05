Fiammata africana Giuliacci | ecco dove e quando arriva il caldo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 2 maggio 2024) Il maltempo ha rovinato la festa del primo maggio. Niente picnic e ore all'aria aperta, ma ombrelli e indumenti pesanti. Il colonnello Mario, però, con il suo ultimo intervento lascia ben sperare per le prossime settimane del mese corrente. Secondo i modelli previsionali, nel medio-lungo termine non possiamo credere di dire addio a pioggia e maltempo. Il tempo, infatti, continuerà ad avere caratteristiche "tipicamente primaverili". In altre parole, non sono escludi "regolari passaggi di perturbazioni". Questo, però, non vuol dire che non possano esserci "sorprese dal sapore estivo". In base alle ultime proiezioni, "subito dopo la metà del mese è possibile una robusta espansione del bollente Anticiclone Nord-Africano sul Mediterraneo Centrale, con il coinvolgimento diretto del Sud Italia", anticipa l'esperto. Quali le conseguenze? "Per le regioni ...