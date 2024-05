Fedez è un grande appassionato di Pokemon . In più di un'occasione ha parlato con orgoglio della sua collezione di carte , di cui è impossibile fare una stima di valore, ma per la quale è possibile che abbia speso anche molte migliaia di euro. Su Instagram, il rapper ha mostra to che nella sua ... Continua a leggere>>

fedez trasferisce la collezione di scarpe nella nuova casa: ha il corridoio invaso da 200 sneakers - La rottura tra Chiara Ferragni e fedez sembra essere ormai definitiva e a dimostrarlo è il fatto che il cantante ha trasferito la sua collezione di sneakers nella nuova casa milanese. La rottura tra ...

Continua a leggere>>

fedez in giallo per la giornata genitori figli, poi scopre la verità: il dress code era per i bambini - fedez ha passato una giornata a scuola con i figli di Leone e Vittoria all'insegna dello sport: per l'occasione il rapper pensava di dover rispettare un ...

Continua a leggere>>

fedez, nuova casa, il dettaglio (super) non sfugge ai fan: cosa c’è accanto al letto - fedez, non a caso, in basso alla foto ha lasciato la frase: “Angolo spirituale“, collegandosi all’oggetto in questione. A quanto pare, il rapper, per la sua nuova dimora, non sta badando a spese e la ...

Continua a leggere>>