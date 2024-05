Federe in seta | l’accessorio da avere per pelle e capelli più belli

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 2 maggio 2024) Quando si tratta di prendersi cura delladel viso e dei, c’è un alleato infallibile a cui nessuna di noi dovrebbe mai rinunciare, lein. Il vero must have persempre al top! Il motivo? A quanto pare hanno un effetto lifting e anti-age che agisce mentre si dorme e quindi con nessuno sforzo da parte nostra. Lein, infatti, sono meno aggressive rispetto a quelle classiche di cotone, lino o addirittura poliestere e, sul lungo periodo, possonoeffetti benefici, andando a integrare i vari trattamenti e prodotti applicati su viso edurante il giorno o la sera prima di dormire. La federa inè un’alleata per...