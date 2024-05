Fantaeurovision 2024 - le regole del gioco e chi sono i favoriti

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 2 maggio 2024) Dal 7 all’11 maggio si terrà l’Eurovision Song Contest, che vedrà l’Italia partecipare con Angelina Mango. La vincitrice del Festival di Sanremo è tra le favorite, pronta a cimentarsi in una doppia esibizione. Quest’anno infatti lecambiate. I Paesi fondatori proporranno i propri artisti in due live. Avrà modo di garantirsi una prova generale prima della grande finale, dunque. In Italia in tanti seguiranno la manifestazione, come ogni anno. Ci si attende un’enorme partecipazione social, anche grazie al. Spieghiamo di seguito di cosa si tratta. Cos’è ilEsiste il FantaSanremo, che tutti hanno imparato a conoscere e amare. Perché dunque non dovrebbe esistere il. Il concetto di base è lo stesso, ma ecco tutti i dettagli di ...