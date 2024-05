F1 Lando Norris on the Edge of Glory Sarà il quinto Sweet 16 oppure vivrà il più lungo supplizio di Tantalo di sempre?

(Di giovedì 2 maggio 2024)è ormai diventato un personaggio di culto. In Cina, il ventiquattrenne britannico ha raggiunto la quota dei 15 podi, seppur senza aver ancora calcato il gradino più alto. Il conteggio dice, infatti, 8 secondi e 6 terzi posti. Il dato merita di essere sottolineato, perché siamo letteralmente on theof, come cantava Lady Gaga. In un senso o nell’altro. I piloti giunti più volte secondi o terzi in F1 prima di vincere hanno tutti in comune il fatto che il 16° podio è stato quello buono per imporsi. Il dato eclatante è che quattro “piazzatissimi” hanno spezzato la maledizione proprio in occasione del sedicesimo ingresso nella top-three. Si parla di Patrick Depailler, Jean Alesi, Mika Häkkinen ed Eddie Irvine. Ovviamente si fa riferimento a chi ha corso tra la fine degli anni ’70 e l’inizio del XXI ...

Lando Norris si è esibito in una performance straordinaria al Gran Premio di Cina , ma poi ha commesso un errore inusuale. Il pilota della McLaren si è aggiudicato il Premio "Driver of the Day", decretato dai fan, per la sua performance alla guida della vettura. Norris ha iniziato la ...

Un passo alla volta Lando Norris si sta prendendo completamente la scena in Formula 1. Dalla Cina non può che tornare soddisfatto dopo un grandioso secondo posto alle spalle di Verstappen, davanti a Perez e alle due Ferrari che hanno chiuso al quarto e al quinto posto. Addirittura molto al di ...

Il pilota della McLaren è stato vittima di un incidente mentre era in Olanda . Norris è stato immortalato con il volto bendato e insanguinato. Nel GP di Miami sarà sicuramente in pista.

lando norris ferito in Olanda, paura tra i tifosi per il pilota McLaren di Formula 1 - Il pilota della McLaren, apparso bendato in una foto, si sarebbe tagliato al naso con il vetro di un bicchiere durante un party in barca. Nel weekend di gara a Miami scenderà comunque in pista ...

