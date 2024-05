F1 - GP di Miami | Racing Bulls svela una livrea speciale

(Di giovedì 2 maggio 2024) In vista del sesto appuntamento stagionale della F1 che farà tappa negli USA per il GP di, sono tanti i team che porteranno i primi grossi aggiornamenti sotto la scocca ma non solo perchè vedremo anche delle livree un pò particolari Sesto appuntamento del Mondiale 2024 di F1 è il GP di. Sul tracciato americano alcuni dei team porteranno i primi veri grossi aggiornamenti sulle monoposto al fine di migliorarne le prestazioni e guadagnare terreno. Dicevamo che molti team in vista della prima tappa statunitense delle tre previste hanno deciso di attuare qualcosa di particolare. Tra questi figura lacapitanata dall’ex Ferrari Laurent Mekies. La casa di Faenza, per l’occasione ha colto la palla al balzo per dedicare unaal proprio title sponsor ...

Courtney Crone takes F1 Academy wildcard in miami - The second wildcard entry for the 2024 F1 Academy season has been taken by Courtney Crone, who makes her return to single-seater racing after nearly four years in sportscars. F1 Academy's wildcard ...

Continua a leggere>>

RB unveils striking ‘Chameleon’ livery for miami Grand Prix - “We’re thrilled to be in miami for Visa Cash App RB’s first US race of the season,” added Cash App marketing chief Catherine Ferdon. “It’s important for us to engage with the racing community and ...

Continua a leggere>>

FIA announce Mercedes singled out for F1 inspection ahead of miami Grand Prix - Now, it has been revealed that Russell's car was the subject of a more rigorous physical inspection than usual after the racing exploits in China, in which the Brit finished sixth. In a statement ...

Continua a leggere>>