F1 - Alpine | l’ex Ferrari Sanchez nuovo direttore esecutivo

(Di giovedì 2 maggio 2024) All’indomani dell’ufficialità della separazione tra Adrian Newey e la Red Bull, unscossone colpisce il mercato dei tecnici della Formula 1: lo spagnolo ex, David, ha assunto il ruolo diin. A renderlo noto è stato lo stesso team francese con una nota.si occuperà delle aree performance, ingegneria e aerodinamica, e riporterà direttamente al team principal, Bruno Famin, supervisionando la nuova struttura implementata nel team. Dopo oltre un decennio alla, con il ruolo di ‘Head of vehicle concept‘ del Cavallino Rampante lasciato nel marzo 2023 per accasarsi alla McLaren.ha inoltre dovuto rispettare il cosiddetto periodo di ‘gardening’ (inattività forzata dai ...