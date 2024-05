Extra Cuoca - aperte le iscrizioni alla 4a edizione del concorso nazionale rivolto alle cuoche professioniste d’Italia

(Di giovedì 2 maggio 2024) PERUGIA – Al via leper parteciparequartadi “– Il talento delle donne per l’oliovergine di oliva” 2024, ilideato per valorizzare il talento delleche, attraverso le loro ricette, esaltano le caratteristiche di qualità e gli impieghi in cucina dell’oliovergine d’oliva. Leresterannofino al 30 giugno. Novità dell’2024 è l’introduzione di una sezione a latere deldenominata “Telling – Narratrici d’olio, di cucina, di paesaggi, di territori” pensata per premiare le donne che si occupano ...

