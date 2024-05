Ex tronista diventa agente immobiliare e viene preso in giro | Ignoranti

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 2 maggio 2024) Siamo abituati a vedere i ragazzi che usciti da Uomini e Donne si riciclano come dj, influencer o concorrenti di altri programmi, c’è invece un famoso exche invece dopo il successo televisivo ha deciso di fare un lavoro che nulla ha a che fare con il mondo dell’intrattenimento. Leonardo Greco èto une sul suo profilo TikTok ha iniziato a condividere contenuti inerenti alla sua professione. Sotto agli ultimi video di Leonardo però sono apparsi diversi commenti fastidiosi, c’è infatti chi l’ha deriso perché avrebbe fatto “una brutta fine” e chi si è chiesto “come hai fatto a finire così?”. Proprio per questo tipo di attacchi Greco ieri ha deciso di pubblicare un video in cui si è detto fiero del suo lavoro. Onestamente non capisco tutta questa voglia di prendere in ...