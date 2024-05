Ex Milan - Adel Taarabt cosa dici? Che bordata a Pippo Inzaghi!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 2 maggio 2024) Exha lanciato una stoccata anel raccontare il suo addio ai rossoneri. Eccoha detto l’attaccante marocchino L’exè tornato a parlare del suo passato con la maglia rossonera. L’attaccante marocchino classe ’89, in forza all’Al-Nasr Dubai, in un video pubblicato su Tik Tok dalla Gazzetta dello Sport ha ripercorso alcuni momenti vissuti al(in rossonero in prestito per sei mesi dal gennaio al giugno 2014). In particolare,ha toccato l’argomento dell’addio al club e ha posto l’accento sunon ha funzionato di quell’esperienza. Il 34enne attaccante ha inoltre lanciato una...