Europee - Vannacci non eleggibile nel Centro Italia in base al Codice militare? Il ministero della Difesa smentisce

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) Il generale Roberto Vanacci, candidato alle elezionida Matteo Salvini nelle listeLega, non ènella circoscrizione. Anzi, non avrebbe potuto nemmeno candidarsi ina quanto previsto dalsull’Ordinamento. La tesi è stata subito smentita da una nota del, che ha voluto rispondere ai dubbi sollevati in queste ore da alcuni parlamentari e legali: il dicastero “non ritiene vi siano state violazioni deldell’ordinamento”. La candidatura ditanto sta facendo discutere anche all’internoLega per via delle posizioni del generale e in ...