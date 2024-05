Europee - Vannacci | non credo mia candidatura divisiva per Lega

(Di giovedì 2 maggio 2024) Napoli, 2 mag. (askanews) – “Nonche la miasiaall’interno della”. Così il generale Robertopochi minuti prima dell’azione della presentazione del suo libro a Napoli, risponde ad una domanda di un cronista che gli chiedeva un commento sulle parole del governatore del Veneto Luca Zaia, in merito alla suyaalle. “Sono discussioni assolutamente legittime nell’ambito di un partito, – continua il generale – io sono un candidato indipendente. Risolveranno le loro problematiche all’interno del partito, vado avanti per la mia strada rappresentando quei valori di patria, confini, sicurezza, identità che ritengo sovrapponibili a quelli del partito con il il quale mi candido come indipendente e che ritengo basilari ...

vannacci risponde a Zaia: "Non mi vota Me ne farò una ragione". E viene contestato a Napoli - Parole sulle quali vannacci, oggi in viaggio in Campania, torna più volte su richiesta dei giornalisti: "Si tratta di discussioni lecite all'interno di un partito del quale - ribadisce - io non faccio ...

vannacci contestato a Napoli: "Io non cambio, vengano a confrontarsi" - Non credo di aver fatto delle esternazioni estreme", ha quindi affermato vannacci. "credo che invece estreme siano state le interpretazioni che è stato voluto dare a quelle esternazioni”. Quanto al ...

vannacci: “Non mi dichiaro antifascista, nessuna legge me lo impone” - ROMA – “Non mi sono mai definito antifascista, non credo che sia utile, non è richiesto da nessuna norma, da nessuna legge“. Lo dice a Napoli, dove sta presentando il suo libro, “Il mondo al contrario ...

