Europee - presentate ufficialmente liste e candidati

(Di giovedì 2 maggio 2024) Con la scadenza del termine per il deposito delle, ieri alle 20, è iniziato il rush finale verso le elezionidell'8 e 9 giugno. Tra i nomi presentati dai partiti, come preannunciato nei giorni scorsi, quasi tutti i leader (manca solo Salvini), ma anche outsider: Ilaria Salis con Alleanza Verdi e Sinistra, Sgarbi con Fratelli d'Italia, oltre al generale Vannacci nelle fila della Lega. La premier Giorgia Meloni sarà capolista in tutte e 5 le circoscrizioni. I partiti già rappresentati a Bruxelles sono stati accettati. Le corti d'appello stanno esaminando la legittimità delle firme raccolte per accettare le nuove formazioni.