Europee | Morani - ' se eletta mi faccio bionda'

(Di giovedì 2 maggio 2024) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - “Se vengoal Parlamento europeo mi, non l'ho mai fatto prima ma in caso di elezione prometto di tingerli”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la candidata alleper il Pd Alessia, intervistata da Giorgio Lauro.

Ilaria Salis candidata alle Europee : “Se eletta va subito liberata” “ Ilaria Salis , se eletta , dovrà essere scarcerata. L’Ungheria non potrà impedirlo”. Lo spiega in un’intervista a La Repubblica la professoressa Marina Castellaneta, ordinaria di Diritto internazionale all’università di Bari. ... Continua a leggere>>

Prima specifica di non aver voluto attaccare Elly Schlein nella sua presa di posizione sul «no» al nome della segretaria sul simbolo del Pd per le prossime Europee . Poi, però,... Continua a leggere>>

Prima specifica di non aver voluto attaccare Elly Schlein nella sua presa di posizione sul «no» al nome della segretaria sul simbolo del Pd per le prossime Europee . Poi, però,... Continua a leggere>>

europee, Bonaccini: "Pd può fare meglio del 20%, Meloni cerca referendum su se stessa" - "Certamente - ha aggiunto ci contenderemo con pochi altri il primato della rappresentanza dal punto di vista del numero degli europarlamentari eletti in Europa e quindi un grande partito ha bisogno di ...

Continua a leggere>>

Il dissenso si può dimostrare con la partecipazione. Vedi il Concertone del 1° maggio - di Maurizio Contigiani Per frenare il dissenso non basta far firmare dei fogli in cui dichiari che quello che dici potrà essere usato contro di te. Il dissenso si può dimostrare con la partecipazione, ...

Continua a leggere>>

europee: Renzi, 'truffa candidarsi e non andare per non lasciare posticino comodo' - Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Chi si candida alle europee, se viene eletto, deve andare al Parlamento europeo. Dov'è la novità Qual è la grande rivelazione Se ti candidi per andare in Europa perché ...

Continua a leggere>>