Europee - la vera sostituzione etnica è nelle liste elettorali

(Di giovedì 2 maggio 2024) Le elezioni? Un generale con un’ossessione per le diversità, un ex sottosegretario alla cultura invischiato in brutte storie di quadri scomparsi e costretto alle dimissioni dalla stessa leader che ora lo infila in lista, un leader di partito che se n’è andato da Bruxelles per andare in Senato candidandosi a Roma per poi dimettersi e che ora si ricandida per Bruxelles ma non ci andrà, una capa di governo capolista per marketing, un ex presidente del Consiglio che viola il patto con i suoi alleati e si infila in lista all’ultimo secondo all’ultimo posto perché così si nota di più: l’unicain Italia non arriva dai barconi sul mare ma dalleper le prossime elezioni. Le candidature dei partiti italiani assomigliano ...