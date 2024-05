Europee | in teatro per parlare di Ue - si chiude domani a Roma mini tour Procaccini Fdi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024), 2 mag. (Adnkronos) - Sicon la tappa diilnel Lazio dello spettacolo teatrale che l'eurodeputato di Fratelli d'Italia, Nicola, ha voluto realizzare e interpretare in prima persona perdi Europa in maniera "originale, divertente e anche emozionante". L'evento, che è già andato in scena a Latina, Frosinone, Viterbo, Rieti e Colleferro, arriva anche nella capitale dove è in programmaalItalia di via Bari, con inizio alle ore 18,30. Una tappa conclusiva con tanti ospiti in sala. "Uno spettacolo teatrale di politica e musica, pensieri e rime attraverso cuitrasmette la sua idea di Europa e di come Fratelli d'Italia intende cambiare l'Unione Europea. ...