Europee | Calenda - ' con Ucraina senza se e senza m - questa è nostra parte'

(Di giovedì 2 maggio 2024) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "In molti casi la politica internazionale ti pone davanti a questioni complesse e responsabilità condivise. In altri casi il male e il bene sono chiaramente distinguibili. Siamo con i cittadini di Tbilisi che vogliono essere europei. Siamo con gli Ucraini che si battono e muoiono per la libertà. Siamo con le donne e i ragazzi iraniani che si ribellano alla dittatura teocratica.se ema.evocare a sproposito la pace,candidare uno 'contro' e uno 'per'. Questo è il crinale che divide la politica in Europa e nel mondo. Noi sappiamo da chestare". Così Carlosu twitter.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE dell’edizione 2024 della Freccia Vallone . La corsa “di mezzo” del Trittico delle Ardenne darà grande spettacolo, con il suo classico arrivo sul micidiale Muro di Huy. Un’annata in cui ... Continua a leggere>>

Jannik Sinner si presentava da testa di serie n.1 al Masters1000 di Madrid nel suo esordio del torneo spagnolo. Una gradita novità, frutto della defezione di Novak Djokovic, in un torneo particolare nel quale l’altoatesino si era detto non essere al top. I carichi di lavoro a cui si era sottoposto ... Continua a leggere>>

Cinque scheletri senza mani e piedi ritrovati nella casa del nazista Hermann Goering, braccio destro di Hitler - I resti nella "Tana del lupo" in Polonia. I resti umani sarebbero appartenuti a tre adulti, un adolescente e un neonato ...

Come pulire il marmo in casa senza rovinarlo: prodotti utili e consigli da seguire - Dalle soluzioni fatte in casa alla scelta dei prodotti specifici, una guida per pulire senza imprevisti il protagonista di bagni e cucine.

Getta la cocaina e fugge all'alt, arrestato dalla Polizia - Gli agenti della volante del commissariato Sempione di Milano, in un servizio di controllo in via Mantegna hanno notato un uomo in sella a uno scooter fuori da un bar che, alla vista degli agenti, ha ...

