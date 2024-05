Europee - Bonaccini | Possiamo fare meglio del 20%

I due esponenti di Forza Italia e Fratelli d’Italia per motivi diversi esprimono soddisfazione e ai avviano verso il voto di giugno Già in Sardegna non era andata così male, ma in Abruzzo ha fatto veramente bene, forse oltre più ogni rosea previsione. E’ un momento florido per Forza Italia, data ... Continua a leggere>>

ROMA – "Le Europee sono per noi un banco di prova fondamentale. Quello che stiamo facendo e che Tajani ha lanciato e' un'unita' di un'area popolare. E' giusto che si trovino candidati che vogliano condividere il nostro percorso. Noi puntiamo a superare la soglia del 10 per cento, stiamo lavorando

Bologna, 2 maggio 2024 – Il governatore dell'Emilia Romagna e candidato alle Europee Stefano Bonaccini a tutto campo oggi in tv. Oggi a L'Aria che Tira su La7 non ha risparmiato bordate, da destra al centro. Pronostico sul Pd? " Possiamo superare il 20%" . "I sondaggi ci assegnano il 20% circa dei

europee, Roberto Vannacci "non è eleggibile nel Centro Italia in base al Codice militare": la spiegazione del docente di diritto - Il generale Roberto Vanacci, candidato alle elezioni europee da Matteo Salvini nelle liste della Lega, non è eleggibile nella circoscrizione Centro Italia. Anzi, non avrebbe potuto nemmeno candidarsi ...

Bandiere della Palestina vietate all'Eurovision - Le bandiere palestinesi non potranno entrare nella Malmo Arena dove tra meno di una settimana si svolgeranno le semi-finali e la finalissima dell'Eurovision song contest. L'Unione europea di ...

Pistoia Basket, si può già pensare all'Europa - Per le coppe europee della prossima stagione, anche Pistoia potrebbe candidarsi. Ma prima il club dovrà discuterne Come se l'entusiasmo non fosse già alle stelle per la qualificazione ai play-off, in ...

