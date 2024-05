(Di giovedì 2 maggio 2024) È riuscito a sfondare il grande apparato dimesso in campo per il generale e candidato Lega alle, un corteo di una quarantina di...

Più che una mucca, al centro della war room europea c’è un toro, armato con atomiche, con milioni di soldati (potenziali), senza lo scrupolo di violare il diritto internazionale e gonfio di adrenalina testosteronica. Che piaccia o no, con questo animale imperialista gli europei, non solo gli ... Continua a leggere>>

Si apre con una citazione di Silvio Berlusconi il programma di Forza Italia per le elezioni Europee dell'8 e 9 giugno, spartiacqua fondamentale per il futuro dell'Ue. " Forza Italia è il partito del mondo senza frontiere. Forza Italia è il partito della libertà, della democrazia, del cristianesimo, ... Continua a leggere>>

europee 2024, Vannacci a Napoli: manifestanti sfondano il cordone di sicurezza - È riuscito a sfondare il grande apparato di sicurezza messo in campo per il generale e candidato Lega alle europee 2024 Vannacci, un corteo di una quarantina di manifestanti. Intorno alle 16:45 sono ...

Continua a leggere>>

Per la festa dell’Europa le istituzioni dell’Ue aprono le porte al pubblico sabato 4 maggio - Bruxelles - Passeggiare tra le istituzioni dell'Unione Europea per celebrare la Festa dell'Europa. Sabato 4 maggio sarà possibile visitare Parlamento, ...

Continua a leggere>>

Che cosa ha fatto per noi l’Europa: gli eurobond per finanziare il Next Generation Eu - I titoli del debito pubblico europei non sono stati però finora “istituzionalizzati”. E dopo il Pnrr non c’è stato il bis per sostenere l’Ucraina: prima serve ...

Continua a leggere>>