Eurocoppe | Roma ko - pari Atalanta

(Di giovedì 2 maggio 2024) 23.01 Nelle semifinali di andata di Europa League, lava ko in casa 0-2 col Bayer mentre l'ottiene un prezioso 1-1 a Marsiglia.All'Olimpico firmano il risultato Wirtz (28') e Andrich (73'). In Francia gli orobici vanno avanti con Scamacca (11'), ma vengono subito ripresi da Mbemba (20') In Conference League, la Fiorentina aggancia il successo 3-2 contro il Club Brugge con Nzola al 91'. Viola avanti con Sottil (5'),su rigore di Vanaken (17'). Belotti (37') e Thiago (63') fanno botta e risposta, poi c'è Nzola.

