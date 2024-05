Elezioni - tre donne e un uomo con Anastasia Petrella | 4 nuovi candidati per la coalizione a Castel Volturno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 2 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiQuattro, pronti a sostenere l’aspirante sindaco. Tra pochi giorni saranno ufficializzate le liste che si presenteranno alleamministrative dell’8 e 9 giugno e ci saranno anche Elvira Del Gaudio, Emanuele De Maio, Ilenia Damiano e Adele D’Angelo. Elvira Del Gaudio è una giovane donnalana pronta a dedicarsi con me alla crescita di. Ecco le parole che motivano la sua candidatura: “Mi candido conperché credo in lei, l’ho sempre sostenuta, le sono sempre stata al suo fianco per le sue idee, per la sua capacità di gestire e fare le cose, per l’amore che prova per questo paese, perché lei e una persona di cuore e ...