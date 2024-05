Elezioni - Teverola Sostenibile | si candida Alessia Maiello

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 2 maggio 2024), tecnico radiologo, 31 anni, ha scelto di sposare il progetto politico capeggiato da Alfonso Fattore. Un altro volto giovane per il collettivo di via Cavour;punta ad una città con servizi più efficienti, che rispetti i diritti dei cittadini e valorizzi le periferie. “Per la prima volta ho deciso di scendere in campo per la mia città, per fare la mia parte. Ho deciso di mettere le mie competenze, la mia voglia di fare, la mia determinazione, al servizio di un progetto politico che ha cuore gli interessi della comunità, non quelli personali. Il mio impegno è quello di contribuire alla realizzazione delladel domani, una città che possa offrire servizi efficienti, dove ogni cittadino si senta protetto dalle istituzioni, potendo contare sul rispetto dei diritti ...