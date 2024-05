Elezioni europee - le liste e i candidati nelle circoscrizioni tra bi - vip e acchiappavoti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 2 maggio 2024) C’è Ilaria Salis ma anche il generale Roberto Vannacci. Il critico d’arte Vittorio Sgarbi torna in pista dopo le dimissioni dal governo Meloni. Alledell’8 e 9 giugno i partiti puntano suieccellenti oltre che sui leader per un referendum sul governo. Mentre i piccoli sperano nei ricorsi. Fratelli d’Italia schiera come punta di diamante in tutte leGiorgia Meloni “detta Giorgia”, che secondo i sondaggisti da sola potrebbe pesare per due milioni di voti. Elly Schlein la sfiderà in quella di centro. Il Partito Democratico ha scelto però altri capolistaaltre: Stefano Bonaccini (Nord Est), Cecilia Strada (Nord Ovest) e Lucia Annunziata (Sud). Alla fine Matteo Renzi si è candidato con la promessa di andare in Europa e lasciare ...