Elezioni europee 2024 - esclusa la lista di Michele Santoro tra le altre Ecco i volti noti in pista per la Circoscrizione Nord Ovest

(Di giovedì 2 maggio 2024) Milano – Diciannove erano le liste depositate in vista delledell’8 e 9 giugno per la, ma nove sono state escluse. La “mannaia” degli uffici della Corte d’appello si è calata su “Pace Terra Dignità”, ladiche includeva nomi come quello dell'attore Paolo Rossi e dello scrittore moldavo Nicolai Lilin, con il giornaal primo posto. Le liste escluse ILe liste escluse Leliste rigettate sono: Forza Nuova capeggiata da Roberto Fiore, Pirati (legata al Partito Pirati Europeo), Italia dei diritti - De Pierro, Alternativa Popolare con capoil sindaco di Terni ...

Cinema, ancora nebbie sul tax credit e ricorsi al Tar per l’elezione del Cda Rai - non possono che essere simili a quelle relative ai decreti novelli della Legge Cinema e Audiovisiva, ovvero – suvvia… – lasciamo tutto in “stand by”… forse in attesa dei risultati delle elezioni ...

Nella circoscrizione Nord Ovest rigettata la lista di Santoro - Pace Terra Dignità, la lista di Michele Santoro per le prossime elezioni europee, è stata esclusa insieme ad altre otto tra quelle depositate nella circoscrizione Nord-Ovest. La lista, composta da 20 ...

Il peso della crisi sull'Europa al voto: tenore di vita calato per 151 milioni di cittadini - Rapporto “Lo stato dell’Unione. Geografia sociale dell’Europa al voto”. Con la crisi del 2008 è cominciato il declassamento storico e sociale. Di tutte le persone coinvolte, 4 su 10 sono italiane. I d ...

