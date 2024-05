Elettroencefalogramma | cos’è - svolgiment - quando farlo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 2 maggio 2024) L’(EEG) è una tecnica diagnostica che capta e registra le onde elettriche prodotte dall’attività neuronale del cervello. Si effettua in modo non invasivo, tramite elettrodi applicati sul cuoio capelluto, che catturano i segnali elettrici e li visualizzano come onde su uno schermo, consentendo ai medici di interpretare le variazioni e le anomalie del ritmo cerebrale. Questo esame gioca un ruolo cruciale nella diagnosi e nel follow-up di condizioni come l’epilessia. È inoltre prescritto nella valutazione di neoplasie cerebrali, sospette patologie infiammatorie del sistema nervoso e altre complicazioni neurologiche. L’EEG si rivela altresì un esame ausiliario nell’indagare disturbi del sonno, cefalee persistenti, traumi del cranio e una vasta gamma di disordini neurologici, fornendo un quadro funzionale del cervello del ...