Eccellenza Montefano-Urbino a Recanati - gli ultras viola non ci stanno | Siamo delusi e arrabbiati

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 2 maggio 2024) Il comunicato stampa degli1972: “La decisione di vietare il match al ‘Dell’Immacolata’ non è in linea con la ratio seguita della Questura nella regular season. Contro il Chiesanuova c’erano 650 persone circa nel nostro impianto. La nostra comunità avrebbe meritato di assistere alla celebrazione del diritto di giocare i play-off in casa, conquistato sul campo”, 2 maggio 2024 – Le decisioni della Questura di Macerata di far disputare le semifinali play-off didie Chiesanuova lontano dagli impianti di casa hanno fatto storcere il naso a molti, soprattutto alla tifoseria organizzata dei. Il gruppo “1972”, infatti, con un comunicato stampa ha espresso la sua contrarietà alla decisione ...