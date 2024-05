Due operai morti in due cantieri a Napoli

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 2 maggio 2024) AGI - Duesonoin due diversi incidenti sul lavoro nel Napoletano. Il primo caso a Lettere, intorno a mezzogiorno, in via Depugliano, uno di 57 anni è precipitato dal terzo piano di un palazzo attorno al quale era in allestimento un cantiere edile. A Casalnuovo, poi, questa mattina presso la clinica Villa dei fiori uno 60enne è morto in un cantiere in viale dei Tigli. Indagini in corso dei carabinieri in entrambi i casi per ricostruire la dinamica e la responsabilità.