Due furti in otto giorni - ristorante nel mirino E i ladri derubano anche il fabbro mentre aggiusta la porta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 2 maggio 2024) Firenze, 2 maggio 2024 - Inè stata visitata due volte dai. Un colpo lampo di pochi minuti che ha lasciato a Cristina Hang, la titolare delArte d'Oriente in via Sanzio, danno da migliaia di euro per i costi di riparazione del bandone a fronte di un furto di pochi spiccioli. La prima volta è successo il 22 aprile. Non di notte ma di giorno. Alle 10 di mattina, un uomo con il volto appena coperto da un cappuccio si è intrufolato all'interno deldopo aver forzato laper poi scappare con il computer, il cellulare e il fondo cassa. Nonostante la titolare abbia provveduto immediatamente a mettere in sicurezza lae a potenziare il sistema di video sorveglianza, nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio, alle 4, un uomo ...