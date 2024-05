Dove vedere il mondiale di Moto GP 2024 in diretta TV

(Di giovedì 2 maggio 2024) LaGP è un evento catalizzatore: tantissimi appassionati ogni anno non aspettano altro che il week-end per l’accesa deiri. Vediamo allora dov’è possibileilGP inTV e cerchiamo di approfondire date e circuiti, in questo modo qualsiasi appassionato avrà un punto di riferimento specifico e potrà seguire tutte le gare L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

F1 GP Miami 2024, il programma del Gran Premio: date, orari, circuito - La guida al Gran Premio di Miami della Formula 1 2024: il programma con date e orari delle sessioni in pista del sesto weekend di gara della stagione ...

Continua a leggere>>

EICMA Riding Fest: un successo annunciato - moto - News: Straordinario risultato per l'edizione numero uno della festa targata EICMA al Misano World Circuit con oltre 14mila persone. 40 marchi presenti, e 300 moto in prova per un totale di 8.00 ...

Continua a leggere>>

Pedro Acosta: “Il mondiale lo vincerà una KTM. E Rossi è il Messi della motoGP” - Ho fatto qualche step per la motoGP per capire come funziona l’elettronica, le gomme e per vedere cosa è importante per noi. Sono in un gruppo tanto grande come quello di KTM. C’è molta gente che fa ...

Continua a leggere>>