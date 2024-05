Donna paralizzata da un batterio mortale - si sospetta un comune articolo da dispensa

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di giovedì 2 maggio 2024) Unadi 23 anni del Colorado sta lottando per la vita dopo aver presumibilmente mangiato qualcosa che si trova nella maggior parte delle dispense. La, originaria del Brasile, stava partecipando a un programma di scambio ad Aspen quando è stata colta da un improvviso attacco di vertigini, visione doppia e difficoltà respiratorie. Entro 24 ore dai primi sintomi, Claudia de Albuquerque Celada ha perso la mobilità, è rimastaed è stata attaccata a un respiratore. Continuate a leggere per saperne di più su questo terribile incidente! La brasiliana Claudia de Albuquerque Celada stava trascorrendo l’inverno ad Aspen, in Colorado, nell’ambito di un programma di scambio di lavoro, “facendo il lavoro che aveva sempre sognato di fare”. A metà febbraio, però, le cose sono diventate un incubo per la ...