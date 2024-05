Domina - 112mila richieste per badanti e col - 9 500 previsti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) Il decreto flussi prevede per l'assistenza familiare l'ingresso di 9.500 immigrati non comunitari l'anno per il 2023-25 ma ci sono già. Lo afferma, associazione dei datori di lavoro domestico sottolineando che sebbene sia possibile presentare le domande fino alla fine del 2024, nei primi giorni di apertura del "click day" sono già pervenute, per il solo settore dell'assistenza,domande, oltre dieci volte le domande consentite. Considerando anche gli altri settori, si legge in una nota, le domande inviate sono state oltre 690 mila, a fronte di 151 mila ingressi consentiti. Per il settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria le 9.500 quote sono state interamente ripartite. Lombardia e Lazio sono le regioni a cui spetteranno le quote maggiori, rispettivamente il 14,9% e il 14,4% del ...