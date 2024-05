Dolori terribili Re Carlo - nuove notizie sulla salute smentiscono la versione ufficiale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 2 maggio 2024) ReIII, la smentita fornita da Buckingham Palace non calma i rumor. Arrivanobrutte vocidel sovrano. Le prime erano arrivate circa una settimana fa, rimbalzata dai media di oltre oceano. Il New York Post scriveva: “Le condizioni didi Restanno progressivamente peggiorando, portando i funzionari di Buckingham Palace di aggiornare il piano per il suo imminente funerale. Le fonti ci hanno spiegato che la situazione non è affatto buona. Naturalmente in questi giorni stanno esaminando ogni aspetto del Menai Bridge”. >>“Danni fisici”. Spavento a Uomini e Donne, incidente stradale per il volto del programma: cosa è successo E ancora un insider aveva rivelato: “Nelle ultime settimane ho parlato con gli amici del sovrano, abbiamo avuto ...