Docenti ruolo | requisiti inserimento GPS sostegno e valutazione anno di servizio Attribuzione supplenze e graduatorie incrociate

A breve partirà l' Aggiornamento delle GPS docenti 2024 / 2026 . Infatti, si attende solo l'ordinanza ministeriale che darà il via alle operazioni. L'articolo Aggiornamento GPS docenti 2024 / 2026 , si potrà cambiare provincia. Alla ricerca di una possibilità per ruolo prima fascia sostegno sembra essere ... Continua a leggere>>

Manca poco all'avvio dell'aggiornamento delle GPS docenti 2024 / 2026 : è attesa a breve l'ordinanza ministeriale, dopo il parere (negativo) del CSPI. Previsti 20 giorni di tempo per inoltrare la domanda dal momento dell'apertura delle operazioni. L'articolo GPS docenti 2024 / 2026 , docente in ruolo ... Continua a leggere>>

Mancano pochi giorni alla presentazione della domanda per l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Ecco tutte le RISPOSTE alle vostre domande durante la puntata di Question Time andata in onda sabato 13 aprile alle 14:30. L'articolo Graduatorie GPS 2024/26: titoli ...

Continua a leggere>>