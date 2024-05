Djokovic fa fuori un altro italiano | via Panichi - terremoto interno alla vigilia di Roma | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) Via l'Italia da Novak. No, non il contrario, perché il numero 1 del tennis mondiale, ancora a secco di vittorie nel 2024, sta rivoluzionando totalmente il suo staff di allenamento. Dopo essersi separato amichevolmente dleggenda Goran Ivanisevic, grande campione degli anni Novanta, trionfatore a Wimbledon ed ex numero 2 al mondo, ora Novak sta facendo pulizia completa e, dopo aver diviso le strade anche con i manager Edoardo Artaldi ed Elena Cappellaro, dice addio anche a Marco, il suo preparatore atletico. Ormai ex. A restare alle dipendenze del tennista serbo resta ora soltanto Claudio Zimaglia, il fisioterapista ed osteopata che, del resto, ha lavorato anche nel team di Jannik Sinner, il suo più immediato rivale nel ranking, secondo sul podio. In questi giorni Zimaglia è proprio insieme a Nole a Belgrado per la ...