Esodo verso il Nove: un altro volto della Rai lascia - Aria di stravolgimenti in casa Rai. Le novità e gli addii sembrano non finire più. Amadeus ha dato il via a un vero e propri esodo al Nove ...

Continua a leggere>>

Gigi marzullo, la Rai, l’amicizia con Fabio Fazio e l’offerta, pure a lui, di discovery (Retroscena TvBlog) - Complice l'amicizia con Fabio Fazio, in arrivo un'offerta per passare al Nove anche per il noto giornalista Gigi marzullo conduttore Sottovoce ...

Continua a leggere>>

discovery vuole anche Gigi marzullo: “Offerto un programma quotidiano sul Nove” - Gigi marzullo, volto storico della cultura pop del servizio pubblico, sarebbe in procinto di passare al Nove. Anche il conduttore di Sottovoce, 71 anni da compiere il prossimo luglio, avrebbe ricevuto ...

Continua a leggere>>