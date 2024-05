Dieta e allenamento di Larissa Iapichino - la super atleta che si ricarica con un power nap e un caffè

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 2 maggio 2024)ha solo 21 anni e una consapevolezza di sé, del proprio corpo e della propria forza di un’matura. In effetti ha già vinto tanto in carriera - è campionessa europea U20 e U23, terza nel ranking mondiale e conta tre Diamond League consecutive vinte nel 2023 - ma lo ha fatto con la leggerezza con cui prende il volo e salta per 6,97 metri, record italiano indoor, che le ha permesso diare anche la madre Fiona May. E che la porterà presto a Parigi, per le Olimpiadi, dopo aver perso causa infortunio i Giochi del 2021. Come si impara ad ascoltare il proprio corponon segue unaprecisa, non pesa i grammi di pasta, né conta le calorie. «Io ascolto il mio corpo», mi ripete più volte la giovane lunghista di Borgo San Lorenzo (Toscana), da pochi giorni ...