Dargen ci ricasca e lancia un siluro alla Rai Lavorano per altri - come spiazza tutti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 2 maggio 2024) Si apre un nuovo caso intorno alle parole in Rai diD'Amico. Il cantante e giudice di X-Factor, che già al Festival di Sanremo aveva scatenato il caos con alcune frasi sui migranti, torna a punzecchiare i vertici della tv di Stato parlando dal palco del Concertone del 1 maggio che è andato in scena a Roma: “GrazieRai, mamma Rai, oggi è la festa dei lavoratori e la Rai è un lavoratore speciale, di quelli che fanno il doppio lavoro, infatti lavora sia per sé che per la concorrenza. Gli ascolti del concerto del 1 maggio stanno andando benissimo e infatti l'anno prossimo sarà sul canale Nove”.ha ironizza sulle ultime vicende che hanno visto Amadeus lasciare la Rai per approdare sul canale di proprietà di Discovery. Poi il cantante, che ha sottolineato di scherzare sulla rete pubblica, ha dedica il brano “a ...