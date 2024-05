(Di giovedì 2 maggio 2024) Danha intentato unaper diffamazione contro "on Set", la docuserie che denuncia gli abusi sulle teen star di Nickelodeon.

Dan schneider fa causa ai produttori di Quiet on Set: “Non sono un molestatore di minori” - Il produttore televisivo Dan schneider ha intentato una causa per diffamazione contro i creatori di "Quiet on Set", la docuserie che racconta le violenze subite dalle teen star sui set di Nickelodeon, ...

Adnkronos: schneider Electric lancia il programma Materialize per la decarbonizzazione della supply chain delle risorse naturali - schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha presentato in occasione del suo recente Innovation Summit il programma di decarbonizzazio ...

