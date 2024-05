Crollano le vendite di iPhone - Samsung di nuovo prima Xiaomi +33%

Tesla e Baidu uniscono le forze per la guida autonoma in Cina - Il co-fondatore e vice-presidente di xiaomi, Lin Bin, ha recentemente visitato gli Stati Uniti per provare la Full Self Driving, il sistema avanzato di guida assistita di Tesla. Questa visita arriva ...

Continua a leggere>>

xiaomi, il co-fondatore Lin Bin prova la Full Self Driving di Tesla - Buone notizie per gli investitori di Tesla e per Elon Musk. Lunedì 29 aprile,le azioni della società sono schizzate grazie al viaggio in Cina di Musk, che ha portato alla chiusura di un accordo con ...

Continua a leggere>>

Stellantis, ricavi in calo del 12% a 41,7 miliardi. Il titolo perde il 10% in Borsa - Vendite in calo del 10% per la casa che perde il 3% in Borsa. Male anche i conti trimestrali di Volkswagen e Mercedes-Benz ...

Continua a leggere>>