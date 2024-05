Cotonella celebra la Festa della Mamma 2024

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 2 maggio 2024) Per lapiù dolce dell’anno,festeggia tutte le mamme con uno sconto del 15% attivo fino al 12 maggio su una selezione di capi comodi ed essenziali, azienda italiana leader dell’abbigliamento intimo di uso quotidiano, che da oltre 50 anni ha fatto dei prodotti confortevoli il suo marchio di fabbrica, festeggia tutte le mamme con uno sconto del 15% su una selezione di prodotti da regalare o da regalarsi.ha pensato a capi di intimo che incontrano ogni gusto e necessità, a partire da slip e reggiseni in morbido cotone, per chi cerca l’essenzialità e il piacere del comfort quotidiano, ma con un design contemporaneo. Per chi predilige la massima delicatezza sulla pelle e per l’ambiente, in sconto anche gli slip in cotone biologico impreziositi da dettagli in pizzo riciclato, per un tocco ...