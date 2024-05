Cos’è la “Dieta Carnivora - la moda alimentare a base di bistecche che non dovreste mai iniziare

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 2 maggio 2024) Su Instagram e TikTok viene promossa una dieta adi manzo, pancetta, uova e burro. Secondo i creator migliora il fisico e la mente. In realtà un'alimentazione povera di fibre e vegetali non solo non è la chiave per il benessere ma rischia di anche di creare problemi di salute.